許多人過年期間都會回到老家，和親戚們團圓、敘舊。一位擔任公職的男子透露，雖然他在去年高普考上榜，過年團聚時卻丟臉得想逃跑，原來是同輩們的職業、收入一個比一個好，「一路聽下來就我最低薪」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，雖然他去年高普考成功上榜，今年過年卻不敢在親戚們面前抬起頭，因為親戚們的小孩一個個都有高薪或是高社經地位，有當電子業工程師的、有在金融銀行上班的、有在工程行當師傅的。

原PO指出，同輩親戚中自己的收入最低薪，「年收入比我高1.5倍－2.2倍，年終有個還發8個月」，讓原PO忍不住直呼感覺好丟臉，「公務員過年團聚很想逃」，但又迫於爸爸臉色得參加聚會。

對此，許多網友紛紛回應，「一個班上總是需要墊底的，像我一樣，從求學到出社會，習慣就好」、「我都跟我爸說我不參加，不然我會用他買春的截圖做賀卡給大家拜年」、「去年考上？那你還不趕快準備國營考試，打鐵趁熱，既然決定考試吃公家飯，就要當繳少領多坐領乾薪的貪婪勞工，當做功德的公僕幹嘛」。