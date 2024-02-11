明天（2/12）就是大年初三，命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，民間傳說初三是「赤狗日」，也是憤怒之神出來的日子，容易有凶事發生，同時也是「年節最凶之日」，因此列出5個禁忌要大家小心，包含忌外出拜年、不宜早起等，另外還提供了1個招財祕笈。

1、忌外出拜年

赤狗是憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，若外出拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2、不宜點燈

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈，以免打擾鼠神。另外可以在廚房放一些米、鹽巴、甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來害一般人。

3、不宜恩愛

初三一般來說也是最累的時刻，行房不但會讓女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開這天恩愛，夫妻才會恩愛，否則可能觸怒憤怒之神，導致夫妻產生口角。

4、忌吃過多米粒

因為老鼠吃米粒五穀，應避免與老鼠搶食。

5、不宜早起，要睡到飽

俗話說「初一早，初二早，初三睏甲飽（台語）」，要睡飽是因為要避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

除了上述5項禁忌以外，小孟老師還分享1個招財祕笈，只要在戶外灑一些米粒，就可以跟老鼠分錢，象徵鼠來寶、鼠錢鼠到爆。