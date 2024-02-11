航空公司給旅客的行李秤重是必要之舉。北歐芬蘭航空本周開始實施乘客「自願秤重」計畫，目的在於取得合乎現狀的飛機起飛前重量估算數字，促進飛安，本月5日實施以來已逾800人響應。航空公司強調數據匿名統計仍招致「羞辱胖子」的批評，畢竟當眾站上磅秤可能產生尷尬心態，其他業者執行這類計畫時爭議聲浪沒少過。有人認為應在訂位時要求旅客輸入體重數字，提前管理飛機重量平均。

綜合歐洲電視台（Euro News）、英國《每日郵報》報導，芬蘭航空（Finnair）在樞紐航點赫爾辛基機場登機門設置磅秤，標示「自願性質乘客體重調查」，歡迎旅客出於自願測量體重。發言人說，體重數據需要收集冬夏兩個版本，冬季寒冷，旅客衣著厚重，2月份執行冬季數據收集，目標1200人；4月與5月會再次執行，以收集夏季數據，目標人數會比冬季更多。

部分旅客擔憂這種措施會引發「肥胖羞辱」（fat-shaming）、擔憂會否出現與體重有關的罰款規定。大尺碼（Plus-size）模特兒哈賽霍夫（Hayley Hasselhoff）向英國GB新聞台（GB News）表示，近日好些有人到了機場才知可能要量體重，她擔心航空公司此舉會引發人們「飲食失調」

芬蘭航空強調，此舉目的在於提升飛安，不會用來懲罰乘客，秤重完全出於自願性質而且全程匿名，也不會記錄乘客的訂位代碼，只有測量地點的客服人員看得到體重加總數字；會與體重數字一併送入資料分析的乘客相關訊息包括隨身行李重量、乘客的年齡性別與艙等，請旅客放心量測。

每一架飛機均有預設的最大重量，超過這個上限飛行就不安全。航空公司可以使用歐盟航空安全總署（EASA）提供的官方數據估算飛機重量，也可以自行量測抓出標準。芬蘭航空選擇後者，因為這種作更能準確了解目前乘客體重與手提行李重量。不過，安全部門要求5年更新1次。

How come just #Finnair has idea to weigh passengers together with their carry-on luggage, but not other #airlines✈️ ? 😂#Finland pic.twitter.com/yqf3UWIqlB — ❄️Allen ❌ (@vintaaz) February 8, 2024

芬蘭航空會把收集到的數據與明（2025）年至2030年的飛機平衡與載重計算內容一併送交芬蘭交通和通信局（Traficom）。芬蘭航空目前使用的參考數據自2018年啟用，來源是2017年11月執行的旅客自願秤重計畫。EASA的男女平均體重各為88公斤、70公斤，芬蘭航空自測的男女平均體重則為96公斤與76公斤，差距不小。

業界安全技術人員也很支持航空公司自發測量。曾經在美國空軍服役的一名工程師就表示，航空公司估算飛機重量與重量分布狀況，對於飛安非常重要，缺乏最新安全資訊的情況下超載極其危險，「目前使用的估算值都是幾十年前的平均數，現在的人體重比幾十年前更重了」。

航空公司常在滿座狀況下臨時徵求自願下機的旅客，目的就是為了減輕飛機總重量以確保安全。「科學新聞」（Science News）網站旅遊消費記者桑德斯（Laura Sanders）說，這種作法執行時機太晚，而且體重超重或獨自旅行的旅客特別容易受到歧視，她建議航空公司要求旅客預訂航班時就輸入個人體重數字，比較不尷尬，業者也能提前因應飛安管控。