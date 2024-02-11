武陵農場櫻花季從2月8日起開跑，農場內最著名「紅粉佳人」預計2月初綻放，遊客能一睹「櫻吹雪」美景。（武陵農場提供／蔡亞樺台北傳真）

農曆春節闔家團聚，民眾把握假期出遊，各地景點都湧入人潮，武陵農場近日櫻花盛開，沒想到有遊客為了拍美照，硬是爬上櫻花樹，一屁股坐在樹枝上，脫序行為讓農場發文譴責，不少網友看了也直呼太誇張。

武陵農場昨（10）日在臉書粉專發文，接獲通報有遊客爬上場內的櫻花樹拍照，對此嚴厲譴責「爬樹上拍照很好看嗎？學猴子爬樹並沒有比較厲害，為啥一定要侵犯到櫻花樹呢？」

武陵農場表示，大家來場欣賞櫻花，拍照不要拉枝條更不要爬上樹，「這些動作都太誇張了！」，若發現遊客脫序行為會制止，也喊話其他遊客們有看到也幫幫農場勸阻。

不少網友也留言批評，「農場的猴子都穿衣服了呀！有夠誇張了」、「這種應該要罰款，罰重重的，建議農場有告示牌警示」、「那都是好多年才能長成那樣美麗很珍貴，拜託大家一起守護愛惜」、「還有很多拍照都手拉樹枝的～真的講不聽」。

事實上，根據《國家公園法》規定，採折花木第一次可罰1500元，第二次可罰3000元以上，呼籲民眾切莫心存僥倖，以免違法遭罰。