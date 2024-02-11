新任立法院長韓國瑜燙金版春聯，先前在網路一度喊價到4千8百元，發行後立刻秒殺。而高雄市議員李雅靜在臉書哀號「貼在服務處的韓國瑜春聯竟不翼而飛」，相當搶手。今（11）日是大年初二，資深藝人熊海靈接受《中時新聞網》訪問興奮表示「我拿到韓國瑜春聯了，想趕快回家貼在大門口」。

熊海靈表示，「前幾天在直播問粉絲，大家都沒有搶到韓國瑜春聯，但現在有人割愛給我了，韓的春聯奇貨可居，雖然不是燙金版的，但也是韓國瑜出版，我要趕快回家貼在大門口，而且我有2張，討好我一下，說不定送你一張」。

熊海靈透露，想衝回家把韓國瑜春聯貼大門。（游定剛拍攝）

韓國瑜新上任立法院長後，熊海靈期望，「能幫人民謀福利，祝福韓院長龍年行大運，庶民百姓有福了」。

事實上，熊海靈在年前傳訊給韓國瑜「我可以很幸運拿到妳的春聯嗎？」韓國瑜則回她「因為時間太趕，份數印的不多，明年會留一份給妳」。而熊海靈透露，「原本我很難過的，但我現在拿到春聯了，超級開心」。