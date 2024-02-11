62歲香港天王劉德華一直是許多人心目中的「不老男神」，無論是臉部、身材都保養得非常好，歲月似乎對他是特別仁慈，事實上，是因為劉德華非常自律，飲食控制相當嚴格，就連曾多次合作的導演王晶都曾說過，「劉德華那種日子不是人過的。」

劉德華過去在演唱會大方秀出線條明顯的8塊腹肌，引發熱議，不少人都很好奇天王身材到底是怎麼維持的，導演王晶就曾在綜藝節目透露「劉德華10年不吃米飯」，並提到過去4大天王身材都維持得很好，在其他來賓好奇的詢問之下，他更皺眉說，「劉德華那種日子不是人過的。」

王晶也曾在微博PO文表示，「自律是藝人的必修課之一，因為要保證上鏡絕對好看。不光是演員，其他的演藝人也都是有在堅持自律去維持最佳身體狀態的。就連劉德華都在為了保證自身狀態而堅持十年不吃米飯。做藝人表面看起來光鮮亮麗的，但他們背後付出的辛苦真的很難想像。」

事實上，劉德華過去上節目受訪，當主持人問他，有傳聞你都不吃飯，劉德華就提到過去演唱會，曾傳出他過瘦生病，他表示是因為當時不懂，常常運動，但是很少補充食物，才會出現這樣的狀況，並提到對自己的身形有點「上癮」，所以他才開始研究，之後基本上是三餐飲食都是吃穀物、原味乳酪和少量白煮雞肉，全年這樣吃，主持人驚訝的問不會吃膩嗎？劉德華則回答「不會」，並逗趣地說，「膩的時候，就拉起衣服看看腹肌，真開心。」