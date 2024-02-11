許多人過年期間準備年菜菜色時，都會到大賣場購買生鮮食材或熟食。一位網友近日到好市多桃園中壢店買了美式大烤雞，沒想到切開一看卻根本沒熟，「好多血在流」，後來他再回烤一次才敢食用，同時附上照片證明自己所言不虛，不過老饕們看了照片後卻紛紛打臉，指出烤雞的雞肉雖然有紅紅的部分，但肉都是白色而非半透明，代表雞肉已經熟了，紅色部份來源應是骨髓內的血紅蛋白，「可以安心食用」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他在好市多買了美式大烤雞，回家切開後卻發現烤雞沒熟，「好多血在流，好可怕」，最後二度回烤一次才敢安心食用，讓第一次遇到這種情況的原PO相當傻眼。

對此，許多老饕紛紛回應，「看起來肉都白色，所以已經熟了…紅色是血紅素，骨髓流出來的…跟牛肉的紅色有有點類似…再補充一下，雞肉的紅色來源是骨髓內的血紅蛋白（紅肉白肉都會有）…牛肉的紅色來源是肉本身內含的肌紅蛋白（紅肉含量較高，所以叫做紅肉）…會說類似指的是，雞肉和牛肉烤熟都會有紅色流出…並不是沒熟…可以安心食用…」、「單看圖片的話～以切開雞肉本身，骨頭與雞肉之間的血紅色部分，並不是沒熟的雞肉，而是從雞的骨髓滲出所造成～」。

不過也有網友建議原PO退貨，「敢不敢吃在個人，如果要退，以後請不要再買，避免浪費食物」、「身體是自己的，感覺不舒服的東西再好再對也不要讓自己妥協。不管流出來的是什麼，我看了就覺得噁心，是我一定退，自己的健康自己守護」、「我是不敢吃啦！雖然很多留言說是正常的」。