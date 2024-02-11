運氣來了！死神也攔不住！一名男子在小年夜（8日）當天早上6時許，原本坐在客廳沙發滑手機，突然覺得累了回房休息，沒想到才離開不到1分鐘，客廳的吊燈就突然掉落，不偏不倚就砸重剛剛男子所坐的位子上，男子幸運地逃過一劫。

而這段幸運的過程，全被男子家中的監視器全部拍下，根據畫面當時是小年夜的早上6點多，這名大陸的男子原本坐在客廳沙發上，烤著暖爐，滑著手機，可能是因為看手機累了，起身關燈後回到房間睡覺，不到一分鐘的時間，客廳上方的吊燈突然掉落，就砸在男子剛剛的位子上。

這名幸運的男子，聽到聲響後出來查看，拿著手機打開照明，出來查看傻眼了，看到吊燈整座掉下來，呆住了3秒，就開燈檢查，沒想到吊燈還會發亮，男子看到吊燈就砸在剛剛坐的沙發上方，一整個傻眼了，而監視器畫面上傳到了網路，網友熱議炸翻了。

網友看到影片後紛紛留言表示：「還能亮，問題不大」、「這燈品質可以」、「開燈一看，燈呢？」、「死神路上堵車了」、「早睡早起身體好」、「臥槽... 家裡裝的就是這個燈」、「人都懵了」。