【LIVE直播】大陸各地慶祝春節 太空站貼春聯迎龍年｜2024.02.11｜Taiwan News Live

農曆新年喜慶氣氛滿布整個華人世界，中國大陸除了各地施放燦爛煙火慶祝，最獨特的是還有太空人在航天站「神舟17號」上貼春聯拜年。太空人湯洪波、江新林、唐勝傑特意穿上新年喜慶的「祥雲服」，又在太空站內貼上春聯，掛起燈籠及福字，繫上紅色中國結，向祖國人民拜年。

指令長湯洪波說：「在太空的這個農曆年過得充實、幸福，請祖國和人民放心！」首次實現航天夢想的唐勝傑表示，人在天上宮闕，心念祖國家人，第一次在太空過農曆年，是難得的人生體驗。屬龍的江新林則大喊吉祥話「祝福祖國龍騰虎躍、繁榮昌盛，也祝福全國各族人民龍年大吉、順遂安康！」3人的年夜飯除了象徵團圓的餃子，也有桂花起司年糕及八寶飯等十大菜餚，帶有十全十美寓意，也顯示太空站準備的周到。

神舟17號春聯上聯為「新春夢逐新時代」，下聯為「大國宇航大目標」，橫批是「壯志問天」。（圖／取自中時直播）

神舟17號春聯上聯為「探宇神舟起龍勢」，下聯為「凌霄盛景暢天和」，橫批是「氣貫蒼穹」。（圖／取自中時直播）

太空站貼出的春聯共三組，一組上聯為「龍歲迎春慶泰和」，下聯為「太空信步向高遠」，橫批是「巡宇夢天」。一組上聯為「新春夢逐新時代」，下聯為「大國宇航大目標」，橫批是「壯志問天」。一組上聯為「探宇神舟起龍勢」，下聯為「凌霄盛景暢天和」，橫批是「氣貫蒼穹」。