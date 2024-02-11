日本大阪市城東區一處人口密集住宅區11日傍晚發生火警，火勢猛烈。

國人赴日旅遊熱門地點大阪市一處人口密集的住宅區，今天（11日）傍晚5時許發生火警，市內城東區一棟木造民宅突然冒火舌，火勢延燒周邊建築，消防當局出動至少38輛救火車全力滅火。當地時間6時過後，火焰濃煙仍大。失火原因仍待調查。

綜合日本放送協會（NHK）、每日放送電台（MBS）、《產經新聞》報導，今天下午5時47分左右，大阪市城東區東中濱9丁目居民打電話報警稱「發生火災，公寓著火」。這個區域位於市區名勝大阪城以東大約1.5公里至2公里處。

火災地點是一棟面積約500平方公尺的2層樓木造平房。消防部門說明，火場位於大阪地鐵中央線綠橋站以東約500公尺處，人口密集。

警消仍在確認有無人員傷亡。每日放送電台（MBS）、《產經新聞》報導，有一名8旬婦人送醫，疑似喉嚨受傷。NHK在大阪市設置的攝影機畫面顯示，當地時間下午6時左右，現場火光熊熊、濃煙瀰漫。消防部門表示，火勢正在減弱。

周邊居民在社群平台X發文通報、轉發這場火災訊息。有網友表示，這場火災伴隨爆炸聲響，「火星一直飛到陽台，周圍道路封閉了」。還有人指出，發生火災的建物周邊「烈焰沖天，火花飛濺」。