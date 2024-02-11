台灣知名魔術師劉謙上節目表演爆紅後，把工作重心轉往大陸，更多次登上央視春晚，今年時隔5年再登春晚舞台，但撲克牌魔術環節，身後主持人尼格買提的反應卻讓大眾懷疑魔術又穿幫出問題，掀起全網熱議；事後劉謙在微博轉發春晚影片，讓沒成功的人再接再厲，自信又大器令人佩服不已。

劉謙在2019年春晚表演陷入穿幫爭議後，鮮少出現螢光幕前，轉而經營網路頻道，直到今年他才又登春晚；怎料，劉謙帶著主持人們與觀眾互動進行撲克牌魔術，但他身後的其中一位主持人尼格買提卻反應不尋常，慌張又尷尬，因此讓觀眾懷疑該不會魔術又出問題穿幫了。

事後尼格買提有針對魔術穿幫回應，透露彩排好幾次都是對的，但上場表演時，「中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現...」，他說一半發現不能說太多，認為是自己的錯，也在節目上90度鞠躬向劉謙道歉。

雖然劉謙春晚的魔術表演出現插曲，還掀起大陸各個社群平台熱議，甚至又遭質疑他的魔術容易穿幫，或是有一堆人破解他的魔術手法；但劉謙本人春晚節目後，也在微博轉發春晚的變魔術影片，還自信大器地鼓勵其他人，「沒成功的人，重播視頻（影片）在這兒，再接再厲」；底下獲得許多粉絲回應鼓勵，還有人逗趣地標記尼格買提，讓他好好再練練。

劉謙睽違5年再登央視春晚表演，身後主持人反應卻出賣劉謙疑似失誤穿幫了。（圖／微博）

昔日劉謙火紅到在台灣熱門節目當固定嘉賓，還是魔術競技單元評審，他的一句「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，更變成流行用語。