大馬網紅蕭佩兒（MS PUIYI）有著性感火辣的身材，作風十分大膽加上懂得經營自媒體，在Instagram擁有2200萬粉絲追蹤，她也是馬來西亞人氣非常高的網紅；蕭佩兒是模特兒出身，參加過許多選美比賽，現在轉做電音DJ，近日她接受中時新聞網的採訪，分享經營社群媒體的經驗。

蕭佩兒不藏私分享經營自媒體的感想，她說不是每個人做網紅馬上就很有錢，或是一下子就能爆紅，都會有一段時間要熬過，提到自己當模特兒時，錢也不是賺得像大家想的非常多，她也是用了4年的時間，她表示「錢拿多少拿多久」都是要看個人的努力。

此外，蕭佩兒認為也要有判斷力，「你不可以盲目的跟風、你不可以盲目的等」，她說如果本來就有一些唱歌、跳舞、演技的技能，透過不停的試鏡、嘗試，或許會有經紀公司願意簽你，就是你努力創造的機會，不可以只是坐在家裡，天天等著經紀人給工作，要懂得去進修。

當蕭佩兒被問到「要如何曝光」，她建議「 有一個經紀人會比較好，不要什麼事情都去曝光。」對於網紅轉型的建議，她說不只是單單穿搭、貼文改變就好，要從廣告、業配，甚至是出席的活動、上的節目等全部都要考慮，是要花時間去調整的。

關於經營自媒體要如何保護自己，蕭佩兒則說現在變得比較發達，有許多法律管道可以處理，照片、影片被盜用的話，可以透過訂閱網路上法律服務，讓他們幫你把非法的照片，從網路上強制撤下。