金門縣尚義村附近田地今（11）日下午3點左右，不明原因突發生田野大火，一時間濃煙竄天，數公里外都可以看見，由於起火地點緊鄰尚義機場，一度差點影響飛機正常起降；消防局獲報緊急派遣4車11人及義消8人前往搶救，迅速控制火勢，燃燒面積約1500平方公尺，詳細起火原因仍待消防局火調科進一步調查。

金門縣消防局呼籲，農曆春節期間民眾祭祀時務必做到人離火熄，且勿任意燃放爆竹煙火，以減少災害事故發生。