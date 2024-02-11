大年初二是出嫁女兒回娘家的日子。國民黨立委李彥秀指出典故：傳說有一名女孩子，不顧爸爸的反對嫁給一位窮小子，後來爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，並請他們吃一頓大餐團聚。本來是母親的思念，不知不覺的就與團圓夜結合為一樣有團圓意義的回娘家。

「今天是初二，回娘家又稱為『迎婿日』。」李彥秀今(11日)在臉書發文提到，年初二，出嫁的女兒帶著丈夫及兒女回娘家拜年，攜帶禮品和紅包，分給娘家的小孩，並在娘家吃午飯，也會在這一天拍張全家福。更是提供一個聚會的機會，讓許久未見的姊妹得以敘舊話家常。

李彥秀指出，回娘家是一種很有特色的過年習俗，傳說有一名女孩子，不顧爸爸的反對嫁給一位窮小子，後來爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，並請他們吃一頓大餐團聚。本來是母親的思念，不知不覺的就與團圓夜結合為一樣有團圓意義的回娘家。

她最後跟大家拜年表示：「彥秀也要祝福所有好朋友，大年初二快樂出門，開心回家，闔家團圓，健康順心！」