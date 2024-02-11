民眾黨前立委蔡壁如在2024立委選舉中，配合台中市長盧秀燕藍白合策略，雖小輸綠營立委蔡其昌，但年後她將接任台中市政府有給職顧問。蔡壁如8日親自證實，已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，15日正式上任。盧秀燕10日大年初一發紅包時也親口證實，有主動邀請蔡壁如，希望新的生力軍的加入，對於建設台中市更有幫助。蔡壁如除夕、初一則到清水紫雲巖及大甲鎮瀾宮拜廟，祈求龍年好運龍總來。

蔡壁如過去在柯文哲的台北市政府，也曾擔任12職等的市府顧問及市長辦公室主任。她8日親自證實，已收到台中市政府派令，為12職等有給職市政顧問，15日正式上任。盧秀燕10日大年初一發紅包時也親口證實，有主動邀請蔡壁如，希望新的生力軍加入，對於建設台中市更有幫助。

「除夕子時至初一的清水紫雲巖及大甲鎮瀾宮好不熱鬧！」蔡壁如10日大年初一凌晨在臉書發動態及照片表示：「這時的我，也是善男信女之一，我們在這𥚃互道平安、祈求國泰民安之外，當然也希望龍年好運龍總來！」底下網友也湧現一片祝福聲。