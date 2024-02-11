相隔四年 香港初二煙花匯演維港上空綻放

（21:15更新照片）香港睽違4年再度施放農曆新年煙火，今（11日）大年初二晚間8時在尖沙咀海邊登場。今年主題為為「龍年百業旺、盛世中華強」，吸引大批民眾在維多利亞港兩旁守候，不少攝影家帶著各式器材提前進場，甚至有人提前12個鐘頭到場卡位。

綜合港媒《香港01》、《東網》報導，香港時隔4年再度施放農曆春節煙火，下午3時已現人潮，天氣晴朗，很多人帶著椅子、野餐墊等設備到場等候，警方也拉起管制線管控人潮，稍早警方估計大約40萬人到維多利亞港兩側欣賞煙火。本次煙火秀分為8幕，全程預計23分鐘，煙火共計2萬3888枚，由3艘船隻施放。

許多愛好攝影人士早早到場卡位，椅子、吃食、飲料一應俱全。今日天候狀況良好，攝影愛好者表示，無風無雨，應該會拍到不錯的畫面，例如金色與紅色「8」、金元寶、金雨、彩球、笑臉等喜氣吉利圖案。

有人為了看這場煙火特地從外地來到香港。張先生說，他非常期待這場煙火秀，但為了避免交通住宿問題，選擇當天從深圳來回不過夜。來自上海的關小姐今年在香港過春節，她說，上海少見煙火秀，她與家人在下午3時前後就到尖沙咀現場，準備了露營椅、野餐墊等用具，與家人在場等候煙火登場的時刻，現場人潮比她想像中還多。

維多利亞港旁的高樓餐廳業者也推出煙火秀套餐，訂位早在2個星期之前即已客滿，訂位者多數來自中國大陸。煙火秀登場時，餐廳會調暗內部燈光，以利客人觀賞夜空繽紛煙火。