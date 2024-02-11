日本AV天后三上悠亞在2023年過30歲生日正式引退，令不少老司機傷心不已。不過，三上悠亞依舊活躍於幕前，不只積極經營社群，偶爾也會出席活動；不久前三上悠亞被發現造訪台灣，但一系列走上鐵軌、坐鐵軌的照片，卻已經觸法，最重恐遭罰新台幣5萬元。

農曆新年前三上悠亞在Instagram曬出在台灣旅遊的照片，她去了觀光勝地十份放天燈，有去逛老街、走吊橋和放天燈，還加碼放上自己寫下的心願；一系列照片中有多張她與鐵軌的合影，有走在鐵軌上或坐在鐵軌上，旁邊觀光客似乎都沒有認出她。

三上悠亞到十份放天燈，在鐵軌上拍照已觸法。（圖／摘自三上悠亞Instagram）

三上悠亞在台灣旅遊的照片曝光後，有許多網友直呼可惜沒有巧遇女神，但也有些人注意到，三上悠亞其實已經觸法；原來平時很多觀光客會到平溪、十份放天燈，但這裡是真的有火車行駛經過，鐵道旁有告示牌寫著「禁止行人通行」，無奈大部分遊客不清楚規定，仍會在軌道上放天燈。

而根據《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。