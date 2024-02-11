汪小菲帶著女友Mandy、兒女、母親張蘭一起到新加坡過年，張蘭曾在直播透露，想教孫子孫女跳抖音洗腦歌曲〈科目三〉，孩子們也很有興趣，她想拍個影片紀錄；不過，因為汪小菲與前妻大S約定好，不能讓孩子正面入鏡，讓她很無奈，並補充說明「被警告了」。

近日張蘭在直播表示「開始教箖箖跟玥玥跳〈科目三〉，他們可上癮了，今天早上弟弟吃早餐時還在那比畫呢，我想拍個視頻，結果被警告了，這個願望不能實現，除非呢他們背對著，哎呀媽呀，那有啥意思，本來我想帶著他們一起跳〈科目三〉，他們昨天也特別願意學，唉...」。

有網友提議可以讓孩子們戴面具跳，她則說「我看看有沒有賣面具的，好主意」，但是最後張蘭表示，暫時還是先不分享了，「我自己拍留著自己看吧，以後再發給你們，以後在允許的條件下我發給你們，那我要堅持把這個拍下來，我先不發」。

張蘭很珍惜過年和孫子、孫女相處的時間，拍影片問孫子箖箖「弟弟愛不愛奶奶？」、「有多愛奶奶？」，箖箖表示「超級無敵無敵無敵無敵愛」。張蘭也透露孫子知道自己要離開時，只要她一不在，孫子都會一直問「我奶奶呢？」讓她聽了很難過，但為了工作也只能離開，下次再見面，她更感性地說，「每一次離別，都是為了更好的相遇」。