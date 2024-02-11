英王查爾斯三世11日偕同王后卡蜜拉在休養地點山均漢姆堡附近的教堂露面。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹癌消息本月5日由白金漢宮發布，全國各界民眾紛紛表達關心與鼓勵。查爾斯今（11日）在諾福克郡休養地點山均漢姆堡（Sandringham estate）的教堂現身，這是他公開罹癌消息後首度公開露面。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，今天（11日）是星期天，75歲的查爾斯三世與王后卡蜜拉一同在諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡旁邊的「聖瑪利亞瑪達拉教堂」（St Mary Magdalene Church）露面，他穿著棕色長版大衣，手持一把權充拐杖的長傘，夫妻倆與牧師握手、寒暄幾句，然後朝教堂走去。步行途中查爾斯主動朝右看向媒體鏡頭，面露微笑並揮手致意。

查爾斯三世步入教堂之際，山均漢姆堡大門周圍聚集100人左右，前來向國王表達祝福之意。山均漢姆堡是私人產業，民眾不得進入，也不能靠近教堂，當查爾斯經過門口時，他朝民眾揮手致謝。離開教堂時，查爾斯三世與王后卡蜜拉一同面對鏡頭揮手致意。

查爾斯三世走向教堂之前，轉頭朝附近民眾與媒體鏡頭微笑揮手。（路透）

教堂禮拜結束後，查爾斯三世與王后卡蜜拉徒步離開教堂，兩人一同揮手致意。（美聯社）

查爾斯三世7日從倫敦寢宮克萊倫斯宮（Clarence House）前往英格蘭東部的產業山均漢姆堡修養，往後會按照醫囑定期返回倫敦接受治療。昨天（10日）透過白金漢宮聲明，「衷心感謝」各方對他的支持與祝福。他說，所有受癌症影響的人都明白，這些善意是最大的安慰與鼓勵。

查爾斯三世今年1月在倫敦接受攝護腺肥大治療時發現罹癌，距離他繼承已故母親、女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）王位，還未滿18個月。白金漢宮證實病情時僅表示查爾斯三世罹患的並非攝護腺癌，並未披露是哪種癌症。查爾斯三世接受癌症治療期間停止公開露面的公務職責，部分行程由卡蜜拉王后、威爾斯親王威廉等高階王室成員代替執行，查爾斯私下仍會每周接見首相蘇納克（Rishi Sunak）或與蘇納克通話，並處理國務文書。