桃園市長張善政11日傍晚前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務之消防同仁。（市府提供／蔡明亘桃園傳真）

今大年初二傍晚，桃園市長張善政前往消防局第二大隊暨中壢分隊頒發加菜金，慰勉春節執行勤務之消防同仁。張表示，春節期間家人團聚，感謝消防隊員仍然堅守崗位執行勤務，市府為降低救災風險，將持續提升救災裝備，讓消防同仁出勤時能完整掌握掌握火場資訊，提高消防環境的安全性。

張善政提到，昨日大園發生住宅火警，導致3人不幸往生，對此，市府除了關切民眾安危之外，也非常關心消防同仁救災時受傷情形。希望消防同仁在執行勤務勇往直前之際，也應顧及個人安全，未來市府持續努力改善救災裝備，務求多方掌握火場資訊，讓消防人員免於意外受傷之苦。

針對當前消防相關法規，張善政談到，桃園是工業大城，倉儲工廠眾多，現行法規卻未將倉儲業納入危險物品申報對象，易形成日後現場救災風險，因此，市府也數次在行政院會呼籲強化相關法規，並研擬增修本市火災預防自治條例，降低消防同仁出入火場的風險。

張善政也說，桃園面臨多種問題，皆需在立法院及中央部會優先反映，尤其消防議題是重中之重，新年到來，市府及民意代表將持續發揮職責，反應需求予中央，盡全力讓消防環境變得更好，作為給消防同仁最好的新年禮物。