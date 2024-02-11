韓國53歲影帝李秉憲當年與小他12歲的女星李珉廷結婚時，震驚演藝圈，甚至有不少人不看好這段婚姻，但兩人結婚超過10年，去（2023）年12月更迎來第二胎，一家四口幸福美滿。李珉廷久違更新社群動態，身材已火速恢復，臉蛋更是逆齡如大學妹，讓網友非常羨慕李秉憲有個辣妻。

李珉廷生產後鮮少更新社群，在1月中有上傳一段代言廣告影片外，就沒有新動態；直到今（11）日她才一口氣連發兩則近況，說到自己很久沒更新了，之後會一點一點上傳，也祝賀粉絲們新年快樂，「我會努力兼顧工作和養育孩子」。

而李珉廷也附上近況照，有身穿黑色緊身洋裝，前凸後翹的曼妙身材，轉過身還露出大片美背，根本不像是生過2個小孩，辣到不行；沒多久又加碼一張臉上掛著超甜笑容的照片，臉蛋嫩到像剛出道的她，逆齡狀態相當不可思議。網友看了都大讚，「羨慕李秉憲，老婆有夠辣」、「好美啊，真女神」。

其實李珉廷嫁給李秉憲後，男方多次傳出與異性互動親密，更有傳聞李珉廷是為了兒子撐下去，因此睜一隻眼閉一隻眼；但李秉憲與李珉廷用行動證明，結婚10年還是恩愛，去年12月21日迎來女兒的誕生，加上8歲兒子剛好湊成一對「好」，還打破外界不看好他們婚姻的謠言。