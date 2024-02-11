31歲男星龔俊憑藉《山河令》裡的表現，收獲不少女粉絲。近日與女星任敏合作的《我們與法庭的距離》剛殺青，同劇女星黃璐在微博PO出玩煙火歡慶過年的照片，但其中驚見她和龔俊頭靠頭，引發龔俊粉絲不滿，黃璐也槓上網友，在回了幾則留言後，選擇刪除貼文。

40歲黃璐在2019年離婚，育有一個女兒，昨（10）日她在微博發出一系列照片，其中一張和龔俊兩人合照，她眨眼微笑，男方則是從背後摟著她，帶著口罩露出笑眼開心比YA，親密合照曝光後，讓龔俊粉絲不滿表示，「大姊有點分寸感，大過年的別發癲」、「這位阿姨請和未婚男演員保持距離」。

更有網友指出，其他照片都是「原況照片」會動的，只有和龔俊那張合照是靜態的，網友指出應該是劇組紀念照，其中一張可以看到是三人一起合照，網友質疑她是故意截圖成只有兩人的親密合照，想要蹭男方熱度，並且她不是該劇女主角，讓粉絲覺得很不尊重女主角演員任敏。黃璐回應網友，「我沒有截圖，這就是原圖，你們真的很能聽風就是雨」，雖然打算試著與網友溝通，但大家不買帳，導致她無奈選擇刪除爭議照片。

不過，也有其他網友持反面意見，「一個已婚已育的女演員就因為合了張影被罵成這樣...大過年的有些人積點德吧」、「自家哥哥摟著人家女生拍照，一群人罵女生，太魔幻了。要不檢點究竟是誰不檢點」、「為什麼她們哥哥不能自律一點，別摟著女演員笑的這麼開心啊，既然照片拍出來了，女演員就有權利發啊」。