2024立委選舉藍營告捷，不少縣、市議員成功當選成為新科立委，他們留下的議會辦公室也炙手可熱，成為超搶手的「風水寶地」。藍營北市議員鍾沛君、詹為元、民眾黨陳宥丞近日造訪新科國民黨立委徐巧芯的北市議會辦公室，她直呼「要接手我這間的，風水都幫你布置好了！」一個窗簾巧思更讓鍾沛君驚呼，難道這就是自己初選沒過的原因？而另一新科藍委李彥秀的辦公室則已有新主，同黨議員秦慧珠火速申請到手。

根據《東森新聞》報導畫面，只見詹為元近日走進徐巧芯的台北市議會辦公室時立馬喊，「看一下我未來的辦公室～哈哈哈！」一轉頭看到陳宥丞，「唉唷？還帶伴手禮耶！」又說「我們以後要讓這辦公室（的議員），以後都是委員！」盡地主之誼的徐巧芯也搞笑說，「我們這間辦公室的特色，就是很亂！」鍾沛君直呼「她這個場景還有介紹的必要嗎？這邊是我們的雜物、這邊也是我們的雜物！（徐巧芯大笑）」

徐巧芯也認真介紹說，「那個窗簾是我們額外找人來裝的。」鍾沛君恍然大悟喊，「我跟她面同一面，但是我沒裝窗簾，難道這就是我初選沒過的原因！」徐巧芯表示，「如果要接手我們這一間的，我風水都已經幫你布置好了！」

「議員第一年，是這一間運勢的最低點！」徐巧芯提到，「（風水老師）他們是這樣講的。然後呢，再來就會往上爬六、七年！」她又指出她亂成一團的辦公桌，「這邊離流理台比較近，所以蟑螂特別多！」陳宥丞直言「妳從政路上最不怕的就是（綠營側翼網軍）蟑螂啦！（徐：對！）」

同黨的市議員秦慧珠也看準時機，一舉拿下了當選立委的李彥秀的市議員辦公室：「禮拜六開完票嘛，我禮拜一就去跟市議會填申請單！」

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