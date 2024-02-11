無印良品日IG日前疑似遭不滿沒領到年終的帳號洗版，總公司緊急出面澄清獎金照常發放，但風波仍未停歇。一名自稱前員工的網友加碼爆料在無印良品工作的5大血淚史，更有人呼籲找工作真的別選日商。

一名女網友在Dcard發文「無印良品工作經驗」，自稱自己是2年前離職的前員工，看到新聞後忍不住要介紹一下上班時的辛酸血淚。原PO第一點先講上新聞的年終，她表示這個公司說會照常發放的年度獎金，實際上只有管理職才有，一般正職根本拿不到。

第2點，無論開工紅包或是三節，全都是用抵用券打發，金額分別是100和2000，還限期一個月內用完，逾期作廢。第3點則是超時工作卻不給加班費，原PO說當下主管會要員工先去打卡，繼續完成工作，下班還必須終禮，聽通知單跟相關佈達，想準時下班根本不可能。

原PO繼續說第4點，公司內缺人問題非常嚴重，似乎是疫情期間，工讀生的般幾乎都被砍掉，導致離職的人一堆，人力沒補起來，變成原本2~3人的工作要由1個人完成，在有人請假的時候更是雪上加霜。

最後則是激勵獎金，原PO表示公司雖然三不五時會宣布激勵案，然而門檻非常高，更離譜的是就算有門市達成，總公司也會以「全區組目標未達成」為由不發放獎金，大嘆不知道門市人員那麼努力到底是為了什麼。

貼文發布後，不少網友以及前員工都加入討論：「多年前在無印待過，都跟樓主說得差不多」、「這什麼鳥公司」、「這輩子找工作絕對不去日商」、「日商超級摳門的，千萬別想不開」、「剛上任一個月的正職簽到，我待的店是不會要你打卡繼續做，也會給加班費，但工作真的超級多又累」、「依照過去經驗，來台的日商都會變偽日商，典型日本的管理規則，台灣的薪水」、「總算有人出來爆無印了」。