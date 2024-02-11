財經名人謝金河太太、典藏雜誌社長簡秀枝今(11日)發文透露，婆婆已累積30張的台積電股票，31年來都一直放著，如今市值已經逼近2千萬元，今年是沒有公公在的第一年農曆年，首度決定將這些股票分給11名孫兒女，直呼遇到新新人類的不婚孫兒女們，終於想通了不再為此牽掛。

根據《三立新聞網》報導，謝金河曾公開分享自己曾買股票送給父母。1993年他買了2張60元的台積電（2330）股票，不久被父親賣掉1張，母親手中只剩下1張台積電。而那時僅存的1張，如今經過年年配股配息，已經變成了約30張股票。他更用「傳家寶」來形容這筆資產。如果以台積電5日春節年前封關價的646元估計，這30張股票的市值已經逼近新台幣2千萬元，等於31年來資產成長超過323倍，堪稱獲利驚人。

簡秀枝透露，每年春節團聚時，孫子們總喜歡拿台積電調侃說，「阿嬤，您的台積電漲那麼多，什麼時候要賣啊⋯？」婆婆則大笑回應，表示想把這筆財產給孫子孫女們當作嫁娶經費。謝金河父親今年1月初喉癌病逝，簡秀枝提到，婆婆體悟到和公公當39年的爺爺奶奶，遇到新新人類的不婚孫兒女們，終於想通了，不再為此牽掛，就在4個兒女回家為公公作進塔儀式時，把股票分給了11位孫兒女。