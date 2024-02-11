總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴拍攝賀年定裝照。圖／民進黨提供

民進黨主席、總統當選人賴清德與副手當選人蕭美琴，拍攝賀年定裝照；賴清德不論拿「萬物興龍、福氣龍來」的牌子或紅包袋拍照，聽著攝影師的指令，笑容「信手捻來」，攝影師不斷說，「很好」，一旁工作人員打趣說，「選完笑容都很好」；賴清德「大言不慚」回說，「不是很好而已，是特別好」。

蕭美琴看到滿桌的春聯，有喵喵喵，直說，「怎麼會有這個，這也太有創意了吧」。她拿著「財貓雙全妙妙喵」的Ｑ版春聯，賴清德則是拿著「旺事如意有狗讚」拍照，賴清德「讚爆」他拿的春聯說，「這個寫的很好」，蕭美琴直說，所以她就說，這個很有創意。

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴拍攝賀年定裝照。圖／民進黨提供

賴清德與蕭美琴日前拍攝賀年定裝照，賴清德一身深色西裝，搭配蕭美琴大紅色外套，一個拿「旺」，一個拿「喵」的春聯，換拿這次堪稱「雙總統」蔡英文、賴清德聯名發的「萬物興龍」的傳統春聯時，賴清德還被攝影師提醒，「小拇指翹起來了」；賴清德趕緊縮回去，尷尬發出慣有的「呵呵呵呵」笑聲。

總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴拍攝賀年定裝照。圖／民進黨提供

隨後兩人又拿紅玫瑰、白玫瑰拍照，蕭美琴忍不住地問，「白玫瑰是什麼意思？」聽到工作人員說，「白色情人節」時，蕭美琴自言自語「ㄇㄜㄇㄜㄇㄜ（彷彿在說，出頭（花樣）很多）」幾句，一旁賴清德忍不住又「呵呵呵呵」笑出來。