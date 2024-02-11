以歌唱比賽冠軍身分打開知名度的台語男歌手楊哲，今（11）日大年初二驚傳在台南發生自撞火燒車事故，據悉，是為了閃避流浪狗，而他第一時間有逃出車外，無生命危險；事後楊哲本人透露，慶幸平安無事，腳上踹玻璃逃生有擦傷，但他還是將完成表演相當敬業。

台語歌手楊哲在11日大年初二下午於台南歸仁發生車禍意外，甚至導致嚴重的火燒車，幸好人順利脫困、平安無事。對此，他稍早親自回應，今日正忙趕往台南關廟演唱活動的途中，為了閃避一隻流浪狗，導致開車自撞路邊石柱後翻覆至田裡，附近居民趕緊叫他用腳踹破車子擋風玻璃逃出，他也馬上衝到後車廂拿出演唱服裝後，車子隨即起火燃燒。

楊哲11日晚間仍敬業完成演出。（豪記唱片提供）

楊哲也坦言，慶幸人平安無事最重要，只有腳上因此踹破擋風玻璃導致有一些擦傷，他過去跑演出活動都會帶著老婆、小孩同行，剛好正逢過年期間，老婆、小孩還在大陸休息，因此家人都平安，而他下午雖然碰到車禍意外，今晚的演出工作仍一切照常，十分敬業。