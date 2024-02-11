許多公司規定，員工申請特別休假時都得填寫理由。一位網友近日抱怨，「特休要寫理由是不是很不合理？」，認為既然是特休，根本不應該要求員工填寫理由，而是想請就請。對此，許多內行人透露，其實主管面對申請特休的系統公文，通常都是點開、核准，根本沒看請假的內容或時間，「真的沒有人在意你」。

原PO在PTT發文表示，雖然請特休不用填寫正當理由，大掃除、抱小孩等都能成為請特休的原因，但他認為特休本來就是應該想請就請的假日，根本不應該要員工「隨便編」理由再申請特休，認為這個規定相當不合理。

有內行人則說明，除了傳產或某些不良公司，「根本沒人看這個」，主管每天上班的第一件事就是簽核請假單、加班申請等公文，若被系統提醒，主管才會特別注意，但如果沒有被系統提醒，主管面對一整排的公文，往往是點開後直接核准，「根本沒在看，連請假時間也不會管」，除非員工申請長假等，系統才會特別提醒主管注意，「不信你寫打炮看看，百分之百是主管有機會不小心喵到一眼然後在螢幕前傻笑，而不是系統跳提醒」，強調「真的沒有人在意你的假單」。

對此，許多人紛紛回應，「根本不用寫要幹嘛，寫我想請也行，就單純不能留空要有字而已」、「理由就寫特休」、「只是要你寫點東西在上面，內容是什麼其實不重要」、「因為假單系統要有理由欄，但是要特別寫個判斷式」、「就人資系統預設，不然你要花錢改系統？」、「我還真的看過有人請假理由寫越南按摩團團長，糾好幾個人，回來老闆還問他心得怎樣」、「請假只是告知，並不是請示…」。