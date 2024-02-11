網紅鳳梨（吳泓逸）終於在6日宣佈，與交往4年的秘書女友歐菈登記結婚，今年也是兩人第一次以夫妻身分一起過年，春節這幾天鳳梨也都一直在社群媒體上，分享和老婆歐菈的甜蜜互動；今（11）日初二鳳梨也透露妻子沒有回娘家的原因，讓網友大讚很暖。

鳳梨在臉書發文表示，大年初二按照習俗應該要陪妻子歐菈回娘家，但歐菈知道鳳梨媽媽三十幾年來都會固定初二回去探望鳳梨阿嬤，所以她體諒他，兩人協調改成初三再回歐菈娘家；他提到「今年阿嬤又多收一包紅包，奇摩子金送...（台語：心情很好）」，還透露過去外婆都會拿著拐杖，但今天開心到直接不拿，讓鳳梨幽默表示，「只差沒有跳科目三」。

貼文一出不少網友表示，「好棒的孫媳婦」、「娶到好老婆，會體諒老公，不要再當海王了」、「孝順的媳婦」、「做得好！孝順的孫子以及孫媳婦」、「阿嬤表示：我等著抱金孫」、「跟阿嬤好像」、「陪我老婆...鼠鼠要改好丈夫人設了，棒」、「阿嬤特別高興，等著要當阿祖」、「大家協調好就好了，不一定要在哪一天，感情最重要。」

鳳梨曾表示和歐菈相處的感覺，「她能理解我、體諒我，我覺得這是一段婚姻最重要的一環，所以最後我選擇定下自己的人生」，而歐菈也甜蜜地說，登記結婚當天，鳳梨把所有財產和地契都交給她保管，讓她笑說，「別再找他借錢了！謝謝大家配合！」。