迎接農曆新年，周杰倫在IG上一連兩則發文，祝賀大家：「龍年，祝大家成為人中之龍。」、「祝大家龍年行大運！平安健康！」背景音樂是他的歌曲「龍拳」，五月天阿信也來留言：「杰倫的第一張專輯就是屬龍的」。不僅如此，周杰倫今日po出的巴黎聖日耳曼球隊新款球衣，賣關子要大家猜猜是誰設計的？答案揭曉，這正是周杰倫為巴黎聖日耳曼足球隊(PSG)設計的新款中國風球衣。

周杰倫一連Po出多張巴黎聖日耳曼足球隊球員穿著新款球衣馳騁球場上的帥氣照片，笑言：「看到自己的創意在球員身上，重點是還贏球！看來這球衣要一直穿著了。」事實上這正是周杰倫為巴黎聖日耳曼球隊設計的球衣，龍的圖騰搭配球員號碼在農曆年登場相當應景，設計理念包括是讓龍蟠踞在巴黎鐵塔、球員名字用篆書字體，還用范特西當作落款，發揚中華文化到巴黎。

日前有傳聞姆巴佩將離開PSG球隊，所以這可能是姆巴佩最後一件留在聖日耳曼球隊的球衣。而周杰倫也在快手平台上「周同學」帳號留言：「不管這會不會是姆巴佩留在巴黎的最後一件球衣，哥希望他把球衣帶著，發揚中華文化，用范特西落款。」

周杰倫與巴黎聖日耳曼球隊已有多次合作，他是該球隊基金會的贊助人，一起聯手做公益幫助弱勢兒童。他也與梅西、內馬爾一起拍攝廣告。而該球隊穿著他設計的球衣在農曆年出賽，合作美事又一樁。