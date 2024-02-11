琟娜Verna甫推出首張個人EP《量子幹嘛糾纏》。她過年期間，感念爸爸媽媽養育之恩，特別跟好友母親學包水餃，就期待在全家年夜飯時端上一盆熱騰騰的元寶助興，也給父母親添福增壽，還遵守家中傳統，陪家人「守歲」一路從除夕圍爐至大年初一的凌晨四、五點，儘管眼皮快闔起，但琟娜Verna表示和姊姊、弟弟都會堅持到底。

她笑說：「通常爸媽不知不覺就會在沙發睡著，但我們也不會去叫醒他們，就是陪在旁邊團圓過節。」琟娜Verna年前忙專輯宣傳，忙得不可開交，好不容易回家過年，她表示要徹底耍廢，在家追劇馬拉松，舞者出身的她身手矯健，但自認是個宅女，最愛追動漫，預計過年期間要將平時很想看、卻沒時間看的《東京喰種》、《暗殺教室》完食，而外表有型有款、冷豔動人的琟娜Verna，其實內心是個小女孩，笑說：「追動漫就要配泡麵，一個字爽。」

琟娜Verna是金曲歌后A-Lin重點栽培新人，舞者出身的她，歷經選秀節目《聲林之王》被看見，一舉被A-Lin相中，也曾擔任A-Lin演唱會舞者的琟娜Verna，有次接到天生歌姬邀約見面的通知，原本以為是要討論舞蹈的合作，沒想到一到現場，才發現自己得到一只唱片合約，讓她當下又驚又喜，相當感激A-Lin姐的知遇之恩，辛勤練舞跑通告，拍〈量子幹嘛糾纏〉MV跳到足底筋膜炎也在所不惜，更於年前尾牙成就解鎖，一舉登上科技大廠5000人尾牙唱跳，她也藉金龍年的到來向上天許願，希望年後通告依然滿檔，邀約不斷，「希望有機會好好努力，可以趕快幫姐賺大錢。」