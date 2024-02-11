春節到來，各大賣場、超市、超商紛紛推出各種福袋，除了消耗既有庫存以外，也讓民眾可以討個喜氣。一位網友近日公開了自己購買的各家福袋內容，貼文一出引發熱議，不少人紛紛大讚家樂福推出的福袋相當超值。

原PO在PTT發文指出，今年他購買了各大賣場、超市、超商的福袋，也參加了各家的抽獎活動，其中家樂福的福袋價格雖然是第三高的288元，但內容物的價值也相當豐富，有3包泡麵、2瓶茶飲料、8種不同的餅乾零食、1杯八寶甜粥，「算了一下應該有快到288元新台幣」，但原PO也相當好奇其他人的評價。

對此，許多人紛紛回應，「家樂福勉強OK，其他家全部垃圾」、「除了家樂福外，其他的我都會翻臉」、「家樂福以外的真垃圾」、「超過100分」、「家樂福勉強OK，其他家全部垃圾」、「家樂福這福袋是怎樣，店員他X塞爆嗎？」、「家樂福內容物可以回本，還有刮刮樂跟抽獎」、「家樂福很合理，其他傻子才買」。

不過也有不少網友認為，各家的福袋相當都一樣不值得花錢購買，「一堆同事送，我都不想吃的東西，還要錢？」、「說真的，我家的狗都不買」、「買完只有抽獎券有價值，其他都垃圾」、「都是垃圾」、「福袋就是垃圾，不如買自己愛的」、「說真的餵狗都不吃」。