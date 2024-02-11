女星況明潔以女團「城市少女」成員身份出道，憑藉《年輕不要留白》一曲成名，火遍全台，單飛後轉戰戲劇、主持圈皆有亮眼表現。近日57歲的況明潔PO舊照和粉絲拜年，除了格格造型外，還穿著平口禮服秀出好身材，展現多變的樣貌，青澀的樣子讓網友大讚「年輕又漂亮」。

況明潔在演藝圈闖蕩多年，在歌唱和戲劇上都獲得優異的成績，出道近40年仍活耀於演藝圈。春節接連2天在臉書上分享舊照，先是在除夕當天曬出她1992年在《再世情緣》裡飾演格格照片，那時她才25歲，況明潔開心寫下「格格來給大家拜年了！龍年好運、健康、財富、平安一條龍！」照片中她的臉還有一點點圓潤，充滿年輕活力。

昨（10）日大年初一，況明潔又再度分享一張老照片，寫下「今年都以復古照片來拜年喔！『台灣阿誠』中的麗華，祝福大家初一吉祥，吉龍舞春（可用台語唸喔）」是她35歲時的照片，可以看到她穿著紅色平口修身禮服，露出肩頸線條，小露事業線，露出甜美笑容，散發出熟女優雅性感的樣子。

舊照曝光後，網友也紛紛留言表示「哇～這也太美了吧～」、「永遠最美的格格」、「台灣阿誠的麗華，我最有印象的角色」、「哇…嗚！好辣啊」、「新年快樂，這位火辣辣正妹～麗華拍戲很辛苦，要多注意身體喔」、「變回20歲少女了，況美女新年好！」、「哇～好正」、「這張照片好懷念喔」。