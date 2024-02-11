美國第5代隱形戰機F-22猛禽（Raptor）設計用於突破敵方防空，於美菲聯合演習中遭遇了來自南韓製造的FA-50戰機的挑戰，結果令菲律賓空軍喜出望外，其中一架戰機飛行員宣布擊落一架F-22，這項紀錄也載入了官方紀錄之中。

Speaking of FA-50, the Philippine Air Force published recently that it was able to do a simulated Fox 2 kill against a USAF F-22 Raptor during Exercise COPE THUNDER 2023 last July 2023. Question is if the Raptors are giving their all in the air to air combat exercise.

📷 PAF pic.twitter.com/KAvYq2Zy0s — Max Montero (@MonteroMax) October 30, 2023

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgaria Military）報導，菲律賓和美國之間的防衛合作出現了明顯增加，作為一個坐落在中國南海上的島嶼國家，菲律賓首次迎來了許多尖端戰鬥機，2023年7月雷霆對抗聯合演習（Cope Thunder 2023），這2種戰機於呂宋島上空展開了激烈的對抗，據報導，南韓製造的FA-50在這場演習中擊敗了美國空軍的F-22猛禽。

根據菲律賓空軍的文件記載，一名菲律賓戰機飛行員在與F-22猛禽進行模擬空戰時，一名菲律賓戰鬥機飛行員在無線電中自信地宣佈：「Fox 2！在右轉時擊落了一架猛禽！」這份文件詳細說明：「這一事件標誌著軍事史上的一個重要發展。菲律賓的戰機在首次在模擬空戰中擊敗了一架第5代戰鬥機。」

F-22猛禽是一款雙引擎、全天候、隱形戰機，由軍工巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為美國空軍專門打造。這款尖端飛機是在美國空軍的「高級戰術戰鬥機」（ATF）計劃下開發的，該計劃旨在通過其先進的攻擊潛力、電子戰能力和資通電技術來確保絕對空優，進而掌握陸戰。

洛克希德馬丁公司負責製造大部分F-22的機體和強大的武器系統，包括最終裝，另一個關鍵參與者波音（Boeing）則負責製造飛機的機翼和後機身，以及關鍵的機電整合和培訓系統的開發。因此，這款優秀的戰機代表了這2家領先的航空太空公司之間的合作成就，它擁有超卓的隱形技術、無可妥協的空氣動力學能力和全球無與倫比的機載系統技術。

Speaking of FA-50, the Philippine Air Force published recently that it was able to do a simulated Fox 2 kill against a USAF F-22 Raptor during Exercise COPE THUNDER 2023 last July 2023. Question is if the Raptors are giving their all in the air to air combat exercise.

📷 PAF pic.twitter.com/KAvYq2Zy0s — Max Montero (@MonteroMax) October 30, 2023

FA-50戰機是南韓音速高級噴射教練機T-50金鷹的戰機衍生型，是韓國航空宇宙產業（KAI）和洛克希德馬丁公司的合資企業產品，在1990年代開始設計，並於2005年正式加入南韓空軍服役。菲律賓於2015年引進12架FA-50戰機納入其空軍旗下。