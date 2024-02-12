春節連假共7天，初三（12日）許多民眾會和親朋好友出遊，高公局預估國道多處將湧現車潮，因此將在下午13時至18時實施高乘載管制，同時也規劃了易塞車路段的4個替代道路，提醒民眾避開高峰期，或是選擇替代道路避開車潮，以節省時間。

高公局預估，初三國道多處恐塞車，南向包括8至14時楊梅-新竹、9到12時彰化系統-埔鹽系統、9至13時土城-關西、9至12時快官-霧峰與7至16時南港系統-頭城；北向則是9至22時西螺-埔鹽系統、9至22時南屯-后里、16至2時苗栗-湖口、10至13時圓山-大華系統、14至23時竹山-中興；15至23時草屯-霧峰；16至2時大山-香山；18至22時關西-大溪路段與10至3時宜蘭-坪林；東向9至13時鼎金系統-燕巢系統；西向10至17時潭子系統-豐勢、15至20時舊正-霧峰系統、14至21時仁武至左營端。

高公局表示，初三3時段將實施「匝道封閉」，上午5至12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺及國道5號石碇、坪林南向入口；12到24時封閉國道1號埔鹽系統及國道3號西濱北向入口；12到21時封閉國道1號虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口。

高公局指出，初三下午13時至18時，國道將實施「高乘載管制」，路段分別是國道1號下營系統至頭份、國道3號官田系統至竹南各交流道北向入口以及國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口。

由於初三是出遊的高峰期，高公局也規劃了易塞車路段的4個替代道路，首先是國道5號頭城往坪林地區建議改走台9；再來是國道1號國道3號新竹往返台南地區，建議改走台61；國道6號南投往返台中地區，建議改走台63；最後 國道3號霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走台74國道4號。

高公局表示，初三當天國道0至5時暫停收費，其餘時間單一費率，而國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。