年後是轉職高峰期，許多民眾都會留意有無更好的工作。台灣AV達人一劍浣春秋年前發文透露，日本成人片商徵5大職缺，待遇都不差，只需要新鮮的肝。

一劍浣春秋表示WILL集團是日本最強大的片商，旗下的片商包括S1、Moodyz、IP社、Attakers、Madonna、Premiun、E-Body以及Kawaii*等，最近集團開出五種職缺，均是正式員工非派遣，分別為「作品製作人」、「宣傳規劃師」、「行政管理人員」、「作品發行管理」、「製作流程管理」，且歡迎所有社會人士投履歷，沒有只限新鮮人。

一劍浣春秋透露，這五種職務需要的能力包山包海，不是輕鬆的工作，所以薪水給得頗大方，「作品製作人試用期月薪是41.5萬日幣(台幣 8.8萬)，正職後年薪至少500萬日幣(約106萬台幣)」，而剩下的四種職務，「試用期最長5個月，月薪是33萬日幣(台幣7萬元)，正職後年薪至少400萬日幣(約85萬台幣)，週休二日見紅就放，只要工作做好絕不勉強加班。」

一劍浣春秋進一步指出，跟去年相比，片商開出的薪資成長不少，尤其是作品製作人，從400萬變成500萬日幣(106萬台幣)，其他職位也從360萬日幣加到400萬日幣(85萬台幣)，但因工時長、事情繁忙、壓力大，流動率很高。