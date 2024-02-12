新竹市東大路正義輪胎行逆子陳彥翔，因為賭博、經營選物販賣機等，積欠債務導致經濟狀況不佳，還認為父母偏愛手足而對自己不公，時常與父母因家務分工、家中輪胎行工作問題爆口角，2022年6月15日晚間9時許，他又與父母因為「洗碗」激烈口角，竟心生怨懟而縱火，導致母親、妻子、妹妹、大嫂、3個小孩、姪女共8人葬身火窟。

時間回到事發當晚，陳彥翔在爭吵後，先要求2名友人離開，他竟氣憤地跑去加油站，購買了20公升的汽油，分裝在4個桶子裡，返家時，他竟然抓狂，將一樓工作區灑滿了汽油，家人見狀趕緊予以制止並撥打110報案。

不料，陳男持續潑灑汽油，父親怒罵：「好啦，你鬧夠了沒？不要倒，白癡是不是？」但陳男仍不罷手，用打火機點燃廚房紙巾後丟擲，隨即發出爆炸聲響，火勢迅速延燒，在2樓的8人全因火勢過猛來不及逃出，消防員將火勢撲滅後，發現8人全都已成焦屍。

逆子陳彥翔被依犯對直系血親尊親屬犯殺人罪，判處死刑，褫奪公權終身。（中時資料照）

法院審理時，陳男竟然還辯稱，我沒有故意要殺人，我父母罵我太太，我在氣頭上，我嘗試過很多次，但沒有我的立場，所以才用比較激烈的方式，想讓他們知道。

陳父則難過地表示，太太和小兒子陳彥翔大概1個月會有1、2次口角，都是因為瑣碎的小事情，案發當天，我們回到家裡發現他在打電腦，我太太就問他，「那2個小孩子吃飯的碗，怎麼沒有洗？」，他就說是他故意叫老婆不要洗，他就是故意找這個藉口，又要跟我太太吵架。

沒想到我太太只是念「碗沒有洗」而已，他就跑去買汽油，看到他已經潑了3桶，他老婆就下來勸說，「你有鬧就好了，不要再繼續鬧了，鬧夠了」，但他不肯罷手，竟然拿了廚房用紙巾，就把它點燃了。

新竹市輪胎行遭縱火全面燃燒，祖孫3代8人無法逃生葬身火窟。（新竹市消防局提供）

陳父還說，另一個引爆點是2017年的都市更新計畫，當時住家是該計劃案中唯一的民宅，雖然最後因條件談不攏，而未加入都更，但也因此提早討論，陳家未來的財產分配。當時考量大兒子自高中畢業後，就協助償還家中房貸至今約12年，因此規劃未來由哥哥繼承1樓店面、收取房租，2樓住家則由陳彥翔與妹妹均分，沒想到，因此讓他抱怨財產分配不公。

而逃過一劫的是陳彥翔的哥哥，當時他因為感染新冠肺炎而被隔離，陳兄作證時向法官表示，案發前幾個月，才知道他在外積欠債務，聽他說是線上簽賭，至少簽了2、300萬。他老婆本來有拿一筆錢當買房的頭期款，所以就用這筆錢先處理一筆90萬的高利貸，我跟妹妹就沒有幫忙，後來他白天就在家工作，晚上就去上夜班，加上經營娃娃機店，月收入有7、8萬元，剛好可打平每月要還的債務。

後來他還有欠1筆經營夾娃娃機的款項，有跟別人借43萬，在這之前，他因為小兒子生病及夾娃娃機店的預備金，跟我借了50萬，他每月還我1萬多，但最後1個月、快到期時，他有跟我說他繳不出來，我說我不管你，反正你如果繳不出來就是法院見，但是快要到期的時候，他錢又生出來了。

在案發前的一個月，我有跟他吵過一次，差點要打起來，媽媽阻止了，我就剛好那次休假，看到他一直在兇媽媽，他應該也是又被媽媽念，我就說：「你在大聲什麼？」然後，他就覺得全世界好像應該要幫他，還他欠的那些錢，不幫他好像就是不應該的。

我接著就說：「你幹嘛這樣兇媽媽」，我就跟他嗆起來，當下他有拿鐵棍想要打我，我說：「好、正好！」我想，他敢打我就報警，就不用讓媽媽這樣一直寵著他，但是媽媽還是一樣擋在前面，當然他也沒有打我，後來就不了了之。

一審法官審理後，認為基於實現刑罰權之分配正義，並考量陳男犯行的應報需要，以及維護社會秩序，因此認為有剝奪陳男之生命，使其永久與社會隔離之必要，2023年9月28日法官宣判，陳男依犯對直系血親尊親屬犯殺人罪，處死刑，褫奪公權終身。可上訴。

陳家長媳的母親當天到庭聽取判決時當庭大哭，她悲慟地表示：「我女兒沒了，我女兒很孝順」。而次媳的姐姐們則是頻頻拭淚，哭著說「明天中秋節好冷清，一下少了4個人」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。