台南一名男子阿城（化名）因為老了，因而向法院聲請2名小孩負起扶養責任，但他們不滿，在他們年幼時，阿城就一直很好賭，父母因故離婚後，學費、生活費都是由母親負擔，後來偶而見到阿城，都是他又賭輸沒錢的時候，因而請求法院予以免除扶養義務。

法院審理，2名孩子（A、B）指稱，當年母親與阿城離婚時，他們才9歲、12歲，起初B跟母親同住，A則與阿城同住，後因阿城照顧不周，A被母親接走，自此一家三口同住，他們所有的學費及生活費，都是由母親單獨支付，阿城不僅沒有來看過他們，也沒有支付扶養費用。

後來母親因故過世，他們才與阿城短暫同住約1年，但這段時間，阿城也未支付過生活費，都是他們自行負擔，阿城後來執意回台北居住，之後便只有在阿城因賭博欠債時，才會與他們聯絡。

阿城則是表示，當年結婚後，常因賭博發生口角，這種情形無數次上演，其他家屬也會幫忙調解，但最終還是以離婚收場，一開始A是由他照顧，但當時讓9歲A沒有飯吃，加上學費也沒有給，最後才會由前妻帶去同住，一直共同生活到他們母親意外過世。

法官審酌，阿城在2名孩子成年前，依法本應負起扶養的義務，但阿城所為顯已構成對負扶養義務者，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法判決，免除2名小孩的扶養義務責任。