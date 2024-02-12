當民眾意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。（圖／消防局提供）

當民眾意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。（圖／消防局提供）

台北市消防局持續推廣民眾學習CPR與AED、哈姆立克及簡易止血包紮等急救技能。（圖／消防局提供）

過年期間經常餐餐都是豐盛佳餚，加上親友聚首必定享用美食同時談天歡笑，大家在歡樂之餘也要當心飲食一不專心發生噎到的意外，若民眾意識清醒、輕度哽塞時，應以咳嗽和用力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。

據統計台北市去年共計發生28件因異物梗塞送醫急救之案件，台北市消防局呼籲，不要輕忽食物噎到的風險，嚴重可能呼吸困難甚至死亡，身邊的家人若能即時急救，將能挽救寶貴生命，避免悲劇發生。

消防局指出，當民眾意識清醒、輕度哽塞時，應鼓勵他咳嗽和用力呼吸，絕不要去干擾病人自發性的咳嗽和出力呼吸，若異物仍無法取出，就採取「哈姆立克急救法」急救。

當患者用手握住喉嚨，說不出話時，應立即詢問患者「你噎到了嗎？」，若患者點頭表示或沒有說話時，嘗試以環抱戳腹排除，可到患者身後使雙腳成弓箭步，一手握拳（大拇指與食指形成拳眼，面向患者腹部）放於患者上腹部正中線，位置稍高於肚臍，另一手抱住就位的拳頭，雙手用力向患者的後上方快速重複推擠。

若異物無法排除且患者意識喪失癱在施救者身上時，首先應請旁人協助撥打119求救，同時弓箭步的後腳往後退，小心迅速將患者仰躺於地上，查看口腔有無可掏出的異物，若發現病人口腔內有可見的異物時，先嘗試以手指清除，若已被手指清除後或無可見的固體異物時，立刻確認患者呼吸狀況，若胸部沒有起伏，應立即給予胸部按壓30次（約1秒鐘2下的速率），並目視是否有異物排出或阻塞解除的現象，持續重複以上步驟，直到阻塞解除患者恢復呼吸或急救人員接手為止。

台北市消防局持續推廣民眾學習CPR與AED、哈姆立克及簡易止血包紮等急救技能，為使教學深入社區，北市12個行政區同步開辦急救教學，報名人數達1人就開班教學，另針對20人以上的機關、公司、社區或學校，規劃CPR+AED到府服務宣導，全程免費且完成訓練的民眾即可取得學習證明，歡迎大家一起加入救人的行列。

消防局強調，救人貴在搶第一時間，你我才是彼此的最關鍵人物。相關訊息請至消防局官網瀏覽，報名網址為https://cpr.tfd.gov.tw，一起加入救人的行列吧！