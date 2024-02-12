大陸女星趙露思以古裝劇《鳳囚凰》進入出道，多年後她終於憑藉《傳聞中的陳芊芊》陳芊芊一角走紅，近期主演的《偷偷藏不住》中清新可愛的模樣，讓她人氣再度攀升；不過趙露思在剛出道時被網友酸是「最胖女演員」。

近年來以多部戲劇爆紅的趙露思，每當出席公眾場合或典禮後台，甚至是私下的穿搭都會引起一波討論，高顏值的精緻臉蛋，搭配纖細好身材，讓許多網友看了相當羨慕。

不過，其實趙露思多年前拍攝網路劇《哦！我的皇帝陛下》時體重曾到達巔峰，161公分的她體重為55公斤，且本就是圓臉的她，加上嬰兒肥在上鏡後顯得臉頰肉更加明顯，還因此被網友酸是「最胖女演員」，甚至連製作人都看不下，頻頻吐槽；對此，她也曾說過自己從小體質易胖，骨架小又顯臉更大，最胖時期是55公斤，臉卻像是有60公斤一樣，讓她相當無奈。

趙露思剛出道時常因身材遭批評。(圖／微博)

之後她為了上鏡好看，開始調整心態，並搭配飲食作為主要瘦身方式；心態部分，她認為可以佛系一點，避免給自己過度的壓力，至於飲食方面，趙露思每天都會吃早餐與午餐，晚餐則盡量不吃，其他時間多喝水、少吃零食。