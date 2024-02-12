過年的重頭戲，除了領紅包、圍爐之外，陪伴家人的開心「走春」也絕對不能錯過！在大魚大肉之餘，外出走動活絡筋骨，可以放鬆心情，更能保持健康狀態，好處真的非常多！

許多人將過年視為好好休息、大吃大喝的日子，卻也不小心攝取過量，導致開工後需面臨維持體態的煩惱，因此，不妨趁著過年期間，與家人一起走春，透過步行、騎腳踏車及爬山等方式，在欣賞美景的同時順便運動。以下推薦4個戶外景點：

【苗栗舊山線鐵道自行車】

位於苗栗的勝興車站，是西部縱貫鐵路的制高點，至今已有逾百年歷史。此行程是搭乘鐵軌自行車，於勝興車站出發至鯉魚潭，沿途將經過多個美景，分別有百年鐵道故事燈光投影的2號時光隧道；行經33公尺高的魚藤坪鐵橋，可欣賞龍騰斷橋古蹟遺址；龍騰斷橋北南段及3至6號隧道群映入眼簾；有互動式情境投影的6號隧道；終點站鯉魚潭水庫後池堰。

路線共有A、B、C等3種，票價也不盡相同。A、C路線票價約一人180~275元、B路線為175~220元，詳情請前往官網查詢，以免當日撲空壞了好心情。

【深奧鐵道自行車】

此行程是搭乘軌道自行車遊歷八斗子站至深澳車站，可自行選擇起程站；單趟1.3公里，可選擇搭乘單程或來回。單程票價150元，來回優惠價250元，詳情請查詢官網。

深澳線可謂全台最美的濱海支線，沿途風景皆是蔚藍大海，迎面撲來的海風令人心曠神怡。附近景點多元，像是海科館、潮境公園、望幽谷、九份、海天步道、深澳漁港等，玩一整天也不無聊。

【賞花：樂活夜櫻季、三層崎花海、陽明山花季】

2月正是賞花好季節，現在大台北地區也能賞花！位於內湖樂活公園的「樂活夜櫻季」，活動走期為1/26-2/29，白天、夜晚都可以賞花，尤其入夜後還會點燈，形成美麗又浪漫的夜櫻隧道，櫻花品種為寒櫻、八重櫻、昭和櫻，喜愛賞花的朋友不要錯過！

「三層崎花海」則位於北投社三層崎公園，活動走期是2/1-3/31。台北市政府效仿北海道富良野花毯，主要以一串紅、四季海棠及銀葉菊，打造大面積花海，層次視覺效果美不勝收，讓人彷彿置身國外。附近景點還有地熱谷、北投溫泉博物館、復興公園泡腳池等，別忘了走走逛逛。

賞花怎能少了陽明山！陽明山櫻花季時間為2/7-3/17，2月上旬可看見八重櫻、中旬是昭和櫻、3月初則是吉野櫻，不同花種帶來不同感受，但都一樣浪漫美麗！

【嘉義梅山太平雲梯】

「太平雲梯」是全台最長、最高的景觀吊橋，長度281公尺、海拔1,000公尺高，橫跨太平山與龜山，旅客可俯瞰嘉義及欣賞雲海，甚至還能遠眺嘉南平遠，一望無際的遼闊感令人舒暢。

平日開放時間為09:00至17:30，週六09:00至17:30、18:00至20:00，週日09:00至17:30，週三固定休園，但過年期間可能會更動；門票50至100元，詳情請至官網查詢。