女星周迅演技精湛，是第一位集滿金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，演技實力備受認可，而香港導演王晶曾狠批周迅外表：「不是什麼絕代美人，她的漂亮只能打70分，至於身材，更是要什麼沒什麼。」但卻大讚她的演技，「把一個狐狸精演得比任何性感的演員都要再性感三倍，這就是演技。」

周迅1991年、年僅17歲就以電影《古墓荒齋》進入演藝圈，周迅並以空靈氣息和一張精緻五官，讓她有「落入凡間的精靈」的美名，不過導演王晶認為周迅並非絕代美人，直言：「她的漂亮只能打70分，至於身材，更是要什麼沒什麼。」但是演技方面無可挑剔，大讚：「把一個狐狸精演得比任何性感的演員都要再性感三倍，這就是演技。」

事實上，周迅的演技備受其他導演好評，與她合作過的陳凱歌、馮小剛、李少紅、鄭曉龍都相當稱讚她的表演，拍《李米的猜想》，周迅有一個6分鐘的哭戲，一鏡到底沒有台詞，她哭的肝腸寸斷，層次豐富又跌宕起伏，拍《大明宮詞》，周迅飾演的少女太平公主，將純情的少女情懷演繹得淋漓盡致。

此外，周迅更是橫掃影視界內不少獎項，成為當之無愧的影后，後來她拍攝《如懿傳》，雖然剛開始因為年齡飽受爭議，但表現依然得到了觀眾認可，該劇也得到了超高收視率。而去年周迅出演的《不完美受害人》播出後，也是引發熱議，周迅在劇中的表現還是一如既往的穩定，令人忍不住將目光放在她身上，不得不說周迅的演技確實厲害，王晶所言不虛。