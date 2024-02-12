二氧化碳與溫室效應息息相關，因此為了控制碳排，碳權與碳有價油然而生。因此，歐盟率先提出「碳邊境調整機制」，盼透過制度的建立，逐步規範改善碳排問題。

由於過去排放二氧化碳不需要成本，因此許多產業肆無忌憚地直接或間接排放，為降低二氧化碳排放量，國際間開始透過碳權制度將碳有價化。目前全球碳權的產生方式，主要分為強制性碳市場與自願性碳市場，前者由政府規定企業碳排的上限額度，管制碳權排放總量；後者則是鼓勵業者自行減少碳排量。

減排成功的企業，可將額度轉換成碳權，並將碳權放到交易市場中販售；若排放過量，則須向碳交易市場購買碳權，透過交易收費的方式規範各企業的碳排放量。

歐盟率先提出「碳邊境調整機制」，並於2023年試行，預計2026年正式實施。碳關稅徵收範圍優先鎖定鋼鐵、水泥、化肥、鋁、化學品、螺絲、螺帽等高碳排產業。當產品輸入進歐盟時，必須先計算碳足跡，並依據貨品的碳排放量繳交碳憑證費用，廠商若能證明輸入前已向生產國支付，則有機會抵免。

台灣政府今年1月三讀通過，將《溫室氣體減量及管理法》修正為《氣候變遷因應法》，明定我國在2050年達成淨零碳排目標，並預計2024年開始徵收碳費，接軌國際碳有價化趨勢。

國內也成立碳權交易所，主要營運國內碳權交易、國外碳權買賣、初期提供碳權諮詢與教育訓練服務，幫助企業釐清在ESG永續經營過程中所需的碳權知識等3大項目。

碳有價化後，企業勢必將碳排成本納入企業營運的考量中，在全球淨零碳排的趨勢下，如何整改製程與設備，減少碳排，將會是企業營運重要課題，也盼透過企業與政府攜手努力，共同打造低碳排永續家園。