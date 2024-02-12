隨著全球極端氣候的日益衝擊，綠色議題於各產業發酵，尤其金融業是世界邁向淨零排放的重要關鍵。台灣最早自民國106年推動「綠色金融行動方案1.0」、109年2.0，直至111年發布3.0，引導金融機構支援綠色及永續發展產業，協助台灣轉型成為綠色低碳經濟的綠色生活。

為了要落實永續，必須將視野放得更廣更遠，因此「綠色金融」成為最佳解方。它是以永續發展為基礎，友善環境為目標的金融商品及服務，並且可以同時滿足環境保護與資本主義，達到雙贏局面。它的運作是藉由個人投資、企業貸款、銀行發行之金融產品，將資金投入永續發展的項目，以實際行動減少氣候變遷帶來的負面影響。

最一開始，推動「綠色金融行動方案1.0」的目的，在於鼓勵金融機構投資及融資綠能產業，並持續發展債券市場，促進綠色金融商品及服務，要求企業社會責任報告書揭露ESG；2.0則是將措施再更精進，強化ESG品質及內容、支持企業投資對社會與環境有實際改善效益的計畫等等。

最新的「綠色金融行動方案3.0」，主要概念是整合金融資源，並強調更全面性的整合及協同作用，打造綠色金融生態圈，包含企業、金融機構、監管機關、客戶、投資人、倡議組織等各方，一同實踐綠色金融的永續發展。