面對2023年大環境的不景氣，在庫存去化問題待解及終端消費力道疲弱下，疫情後各產業成長性皆面臨挑戰，然而隨著企業上雲、AI應用落地加速，加上2024年台灣政府針對企業課徵碳權上路在即，皆讓資服業者在雲端、資安、AI及碳排查等需求風生水起，不僅2023年業績創高，2024年也將是順風順水的一年。

企業逆勢加碼 資服市場穩增

2023年在全球經濟環境保守下，企業相繼暫停或是減少營運投資，但在疫情期間企業、政府紛紛加速推動資料上雲，後有AI話題席捲全球，背後連帶產生大量數據資料的分析、應用與保護需求，隨之而來的雲端、資安及AI應用落地成為企業在不景氣中仍逆勢加碼的投資項目，也是資服業未來成長最好的底氣之一。

根據IDC最新全球服務市場追蹤報告（Worldwide Semiannual Services Tracker）指出，2022年台灣資訊服務市場規模達27.6億美元，年增4.5％；2023年受全球景氣不佳影響，台灣資服市場成長性趨緩，但在永續經營、人工智慧應用、混合雲應用與新世代安全防護等需求帶動下，預估市場規模將從2023年的28.64億美元，成長到2027年的33.52億美元，年複合成長率（CAGR）達5％，維持穩定成長趨勢。

其中，在基礎建設的雲端市場方面，根據IDC最新全球公有雲服務市場追蹤報告「IDC Worldwide Semiannual Public Cloud Service Tracker」研究顯示，過去數年公有雲市場蓬勃發展下，2022年台灣基礎設施即服務（IaaS）市場規模達6.24億美元，等同近200億台幣，年成長率達27.6％。

受全球景氣下行趨勢影響，IDC預期，2023年台灣IaaS年成長率將下滑至20％，惟企業用戶在資料駐地、永續性和生成式AI等議題需求仍持續發酵，因此，預期2027年台灣IaaS市場規模將成長至17.31億美元，正式突破500億台幣大關，2022～27年複合成長率為22.6％。

ChatGPT火熱 微軟成贏家

2023年台灣IaaS市場成長性雖因景氣保守而趨緩，但IDC也點出，如同整體台灣資訊服務市場，資料駐地、淨零碳排、生成式AI等將會是未來數年推動台灣IaaS市場持續雙位數成長的關鍵，也是近年台灣資服業者紛紛投入資源搶攻的重要市場，將是未來重要的新興成長曲線。

在ChatGPT推出後，一夕間生成式AI成為2023年最熱門的關鍵字之一，也是全球科技巨頭劍指之處，紛紛砸重金投資希望搶占先機。其中，最大受益者莫過於ChatGPT的最大股東微軟（Microsoft），生成式AI的技術含金量不僅推升微軟股價創下歷史新高，也讓旗下產品在導入ChatGPT後成為備受矚目的話題新品。

微軟公有雲Azure在台灣的兩大主要代理商分別為精誠及宏碁資訊，伊雲谷也透過投資取得微軟雲端維運服務商雲馥數位41％股權。在Azure加入ChatGPT等功能後，AI應用落地將有助於微軟市占率持續提升，也帶動代理商、服務商業績同步增長。（全文未完）

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