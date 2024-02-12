台灣地處亞熱帶氣候，每逢高山降雪，都有不少民眾趕去賞雪，但想要真正體會滑雪等雪地戶外活動幾乎不可能。然而有在美國留學的讀者向本報「揭密」，表示台灣就滑雪場可供民眾遊玩，位置就在新竹的「小叮噹科學園區」，裡面保持全年零下3-8°C，在配上60公尺的滑雪道，不少民眾來過都給出高度的評價。

該讀者表示，自己在美國讀書放假時，會去滑雪，在台灣時未曾滑過雪，在美國體驗後覺得十分好玩；回國後也是聽朋友介紹，才知道小叮噹竟有滑雪場，可以練習滑雪，但很多人並不知道，他自己後來去了幾次，雖不能與國外相比，但畢竟在台灣也能「滑雪」算不錯了。

據小叮噹官網介紹，除了滑雪場外，還有免費的親子戲雪區及雪毯滑雪區，父母可以帶著小孩乘坐雪毯在45公尺長的雪道上暢快滑翔；另外在親子戲雪區，非但能體驗玩雪、戲雪樂趣，還可以跟企鵝、雪人雕塑拍合照。且上述兩個地區，只要購買樂園門票，免費入場體驗。

至於滑雪場部分，自滑要在活動日的3~7天前進行預約，對於技術上也有一定要求，若是沒有預先達成預約，則會視當天進場人數進行管控。另雪場當中亦有提供滑雪教練課程預約跟夜滑包場。

小叮噹科學園區滑雪場每年僅在除夕夜配合園區閉原，滑雪場開門時間為早上9:00至下午16:30。