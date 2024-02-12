每年過年之後通常都是轉職高峰。同樣在放春節小長假的南韓上班族，今年有了新的努力目標：報考醫科大學。由於南韓政府決定，明年醫學院招生規模將在現有基礎上增加2000人，目標10年後培養1萬名醫生，諮詢醫大入學考試的上班族與大學生暴增。

綜合韓媒報導，由於南韓「醫生荒」現象愈演愈烈，各地醫療資源短缺的狀況嚴重，尹錫悅政府終於拍板醫學院擴招計畫。尹錫悅強調，擴大醫學院招生規模是「刻不容緩的時代課題」。

而對南韓年輕上班族與大學生來說，當前就業市場疲弱，可是在政府主導下，從醫顯然大有可為。儘管南韓政府尚未發表各校擴招的具體名額，可是2000名的增員幅度已經讓各大補習班爭相舉辦入學說明會，甚至還考慮增加夜間班。

南韓補教界人士表示，即使是畢業於首爾大學等名校，也面臨就業困境，因此不僅上班族想要換跑道，希望重考醫大的畢業生也大幅增加。包括在職公務員、小學老師等看似鐵飯碗的族群都在諮詢入學考試事宜。

受到少子化影響，南韓學齡人口減少，重考生不多，業者原本沒打算擴大補習班規模，但如今諮詢醫大的人數大增，開辦夜間班也已納入考量。

據業界預估，明年醫科大學的備考生將從2024學年度的9543人增加至1萬5851人。