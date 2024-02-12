高股息ETF是不少人喜歡的投資標的，一名女網友在Dcard發文指出，男友在科技業做到主管職，她用男友40萬的年終獎金陸續買進10張00770（國泰北美科技），最後領到的配息收入是她1個月的薪水，引發其他網友討論。

原PO表示，她幫男友理財買ETF，因聽聞00770今年配息超高，用上月2日收盤價算起來殖利率10.14%，想趁1月中除息前進場領息，經男友同意後，決定拿他的40萬年終獎金陸續買進10張00770。

結果男友算了一下，發現10張00770的配息金額，大約是原PO一個月的薪水，並大方將配息當作原PO的年終獎金，讓她感動不已。

貼文曝光引發網友討論，「會幫忙理財的另一半很讚」、「我剛查這隻去年績效破60%，超猛」、「看00770持有前幾大是微軟、蘋果、輝達、Meta前景都不錯，有點像美版的0050」。

但也有網友說，「你配息前買進，股價直接反應在高點。配息直接除息，帳面上沒賺還要看有沒有填息回來，就算有機會填息，也建議除息完再進場，跟著吃填息的漲幅。」

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