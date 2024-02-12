高股息ETF是不少人喜歡的投資標的，一名女網友在Dcard發文指出，男友在科技業做到主管職，她用男友40萬的年終獎金陸續買進10張00770（國泰北美科技），最後領到的配息收入是她1個月的薪水，引發其他網友討論。
原PO表示，她幫男友理財買ETF，因聽聞00770今年配息超高，用上月2日收盤價算起來殖利率10.14%，想趁1月中除息前進場領息，經男友同意後，決定拿他的40萬年終獎金陸續買進10張00770。
結果男友算了一下，發現10張00770的配息金額，大約是原PO一個月的薪水，並大方將配息當作原PO的年終獎金，讓她感動不已。
貼文曝光引發網友討論，「會幫忙理財的另一半很讚」、「我剛查這隻去年績效破60%，超猛」、「看00770持有前幾大是微軟、蘋果、輝達、Meta前景都不錯，有點像美版的0050」。
但也有網友說，「你配息前買進，股價直接反應在高點。配息直接除息，帳面上沒賺還要看有沒有填息回來，就算有機會填息，也建議除息完再進場，跟著吃填息的漲幅。」
※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
文章來源：dcard
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。