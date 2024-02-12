大陸男神胡歌因主演《仙劍奇俠傳》爆紅，出道21年，代表作不勝枚舉，有《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《神話》、《軒轅劍之天之痕》、《琅琊榜》，到近期王家衛執導的《繁花》，每個時期都有高熱度作品推出，加上演技精湛，受到許多觀眾喜愛；近期有陸媒翻出胡歌童年的照片，肉嘟嘟的模樣和現在的纖細身型完全不同。

胡歌讀書時期就展現了過人的藝術天賦，曾在學校當廣播台台長、合唱團團長和學生話劇團負責人，14歲起擔任上海教育電視台兒少節目主持人，直到16歲胡歌還當過記者，當時的胡歌仍有少年稚氣，再小一點的兒童時期胡歌頂著一張圓臉，加上小平頭，看起來十分可愛，但那時候的他性格封閉內向，時常蹲在角落對著動物說話，父母為了讓他開朗一些，幫胡歌報名了藝術班，進藝術班沒多久他就被上海廣播電視台的小熒星藝術團錄取，沒想到那個時期胡歌的母親被查出癌症。

胡歌接受採訪時提到拍攝《繁花》時，會常常想起童年的回憶：「而且很多時候就是很脆弱，一下子就擊中我了，因為我知道有些回憶是永遠都回不去了」，胡歌坦言坐上公車時，想起媽媽帶他去公園，公車裡非常擠，媽媽把他推上車後只能跑到前門上車，當時他很害怕，不知道什麼時候下車，也不知道媽媽有沒有上車，他就一直哭，後來是售票員抱著他讓他看媽媽有沒有下車，才順利和媽媽會合。

胡歌2001年分別考上中央戲劇學院導演系和上海戲劇學院的表演系，但因為母親病情，胡歌選擇留在上海，那時胡歌邊上學邊拍廣告，打工賺錢貼補家用，胡歌感嘆母親的不容易「可能母親帶給我最多的是，就是面對逆境的時候，人該怎麼和自己相處」，因為媽媽在他小學一年級就開始生病，長達29年和病魔對抗，雖然母親沒有說過什麼，但胡歌從具體表現觀察，潛移默化到他身上。