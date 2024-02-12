根據《財訊》雙週刊報導，97歲的長春集團總裁林書鴻近來一改正式的襯衫造型，改穿牛仔上衣，整個人看起年輕了20歲。問他為何改變造型，想不到這位台灣首富語出驚人地表示，「這件是我最貴的衣服，800元UNIQLO，我孫子帶我去買的！」

擁有「石化業的愛迪生」美名的林書鴻，75年前與廖銘昆、鄭信義共同創辦台灣第一家塑膠工廠長春人造樹脂，後發展為長春集團，2023年更入列《富比世》台灣富豪榜的第一名。

熟悉林書鴻的人都知道，他生性節儉、不愛浪費，走進他的辦公室，到處都是充滿歷史的「古蹟」，很多是創業初期至今的舊物，修修補補後繼續使用。如當年花了2000多元購買、用了幾十年的辦公桌，一支桌腳都磨損了，修補後仍保留至今。

《財訊》雙週刊也發現，林書鴻常說，「鞋子壞了就一定會拿去修補」，直到真的無法修補才會忍痛丟棄。也難怪，孫子林昊平帶他到平價時尚品牌買新衣服，一件800元也被他稱之為「最貴的衣服」。